Britische Premierministerin Theresa May wird heute ihre Rede über die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach einem erfolgten Brexit halten DAX® (DE30 in der xStation 5) nähert sich einer wichtigen Unterstützungszone Lufthansa (LHA.DE) wird voraussichtlich ihren Marktanteil auf dem Inlandsflugmarkt ausbauen

Zusammenfassung:Die US-Aktienmärkte haben ihre Verluste weiter ausgebaut. Grund hierfür war die gestrige Ankündigung von Präsident Donald Trump die Einfuhr von Metallen und Aluminium in erheblichem Umfang zu verzollen, was auf einen möglichen Handelskrieg hindeuten könnte. Auch in Asien verschlechterte sich nach der schwachen Entwicklung in den USA die Stimmung deutlich. Der japanische Nikkei (JAP225) verlor sogar 2,5%, Chinas Hang Seng CE (CHNComp) schloss 1,8% tiefer. In Australien verlor der S&P/ASX 200 (AUS200) 0,74% an Wert. Die wichtigsten europäischen Indizes wurden am Freitag tiefer gehandelt, angetrieben durch die negative Stimmung auf den anderen Kontinenten. Alle 19 Branchen des STOXX Europe 600 notieren bei der Eröffnung tiefer, wobei die Unternehmen im Bereich Baugewerbe ...

