KOPENHAGEN (Dow Jones)--A.P. Moeller-Maersk A/S hat von den dänischen Aufsichtsbehörden die Genehmigung bekommen, das Ölgeschäft an die französische Total SA zu verkaufen und somit die letzte Hürde für den 4,95 Milliarden US Dollar schweren Deal genommen. Total wird nun von Maersk Oil Organisation, Portfolio, Rechte und Pflichten mit minimalen Vorbedingungen übernehmen.

Im Gegenzug wird Maersk 97,5 Millionen Aktien oder 3,76 Prozent an Total erhalten. Die dänische Energieagentur stellt allerdings mehrere Bedingungen, damit die im August angekündigte Transaktion zustande kommt. Unter anderem muss Maersk eine mittelbare Haftpflicht für die bestehenden dänischen Offshore-Anlagen entsprechend der Beteiligung von 31,2 Prozent an dem Danish Underground Consortium übernehmen, sollte Total nicht in der Lage sein, die Kosten zu übernehmen.

Der Deal soll wie bereits bekanntgegeben im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

