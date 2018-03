Die Vertreter beider Unternehmen unterzeichneten dazu die eine entsprechende Vereinbarung. Demnach will Microchip 68,78 US-Dollar pro Aktie in bar bezahlen, was einem gesamten Übernahmevolumen von 8,35 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Unternehmenswert von Microsemi würde somit bei 10,15 Milliarden US-Dollar liegen. Microchip rechnet damit, dass ab dem dritten Jahr der Übernahme erste Synergieeffekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...