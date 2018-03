FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Stahlkonzern wäre aber in einem weltweiten Handelskonflikt besonders verwundbar, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Studie in Reaktion auf die vom US-Präsidenten angekündigten Strafzölle./ag/la

Datum der Analyse: 02.03.2018

