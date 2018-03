Bonn - Bei den Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der Eurozone im Februar gab es mit Veröffentlichung der finalen Daten moderate Revisionen, so die Analysten von Postbank Research. So sei der deutsche Manufacturing-PMI von 61,1 auf 60,6 Punkte und damit weniger stark gesunken, als die vorläufigen Daten hätten vermuten lassen.

