Den Angriff durch mutmaßlich russische Hackergruppen konnten Nachrichtendienste und das BSI nach eigenen Angaben am Freitag stoppen.

Die Sicherheitsbehörden und das Auswärtige Amt haben nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" die Attacke mutmaßlich russischer Hacker auf das Bundesdatennetz gestoppt. Die Nachrichtendienste und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hätten nach dem Bekanntwerden des Angriffs die bereits vorbereiteten Programme gestartet, um das Treiben der Hackerkampagne "Uroburos" alias "Snake" zu beenden, hieß es am Freitag in Sicherheitskreisen. Uroburos wird dem russischen Inlandgeheimdienst FSB zugeordnet. Die Angreifer hatten sich bis ins Auswärtige Amt ...

