Manipulierten Statistiken gelingt, was Nippons Gewerkschaften nicht geschafft haben. Regierungschef Shinzo Abe kippt ein Lieblingsprojekt der Wirtschaft.

Das Reformer-Image von Japans Ministerpräsident Shinzo Abe droht Schaden zu nehmen. Am Donnerstag kippte er einen wichtigen Teil seiner Arbeitsmarktreform, die in diesem Jahr den Schwerpunkt seiner Strukturreformen ausmachen soll. Und getroffen hat es ausgerechnet eine umstrittene Flexibilisierung der Überstundenbezahlung, für die sich die Wirtschaftsverbände stark gemacht haben. "Dies ein bedeutender Schlag für Abes Reformen", meint der Politologe Koichi Nakano von der Sophia-Universität in Tokio.

Als ein Teil eines großen Maßnahmenbündels wollte die Regierung Unternehmen erlauben, größere Teile der Belegschaften nicht mehr nur nach Stunden zu bezahlen, sondern mit einem fixen Gehalt. Der Bevölkerung wird dies als Maßnahme gegen die berüchtigt hohen Überstunden verkauft, die nach Todesfällen und Selbstmorden überarbeiteter Beschäftigter zu einem nationalen Top-Thema geworden sind. In dieser Theorie könnten die Arbeitnehmer nach Hause gehen, wenn sie ihr Tagessoll erfüllt haben. Gewerkschaften warnten allerdings, dass dies zu Mehrarbeit führen werde und die Firmen nur Überstundengelder einsparen wollten.

Doch nicht Widerstand der Gewerkschaften brachte den Vorschlag letztlich zu Fall, sondern ein Skandal über die Daten, die dem Gesetz zugrunde lagen. Die Opposition hat der Regierung vorgeworfen, durch gezielte Manipulation von Umfragen und Statistiken den Eindruck erweckt zu haben, dass diese Regelung die Überstunden reduzieren ...

