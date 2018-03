Die Südkaukasusrepublik Armenien hat einen neuen Präsidenten. Ex-Ministerpräsident Sarkissian wurde vom Parlament ohne Gegenkandidaten gewählt.

Das Parlament der Südkaukasusrepublik Armenien hat den früheren Ministerpräsidenten Armen Sarkissian zum neuen Staatspräsidenten bestimmt. Der 64-Jährige war der einzige Kandidat und bekam bei der geheimen Wahl am Freitag in Eriwan 90 Stimmen bei 10 Gegenstimmen. Sarkissian führte die Regierung der ehemaligen Sowjetrepublik 1996/97 und war zuletzt Botschafter in Großbritannien.

