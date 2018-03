DAX - Ein prächtiger Bär!

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

seit Dienstagvormittag wurde hier an dieser Stelle täglich auf die Abwärtsrisiken im DAX verwiesen. Aus der avisierten größeren Verkaufswelle im deutschen Leitindex hat sich mittlerweile ein schöner kleiner Crash entwickelt. Heute eröffnet das deutsche Börsenbarometer mit einer weiteren Abwärtskurslücke und fällt unter die 12.000 Punkte-Marke.

Ausgehend vom aktuellen Niveau um 11.930 Punkte sind sowohl ein direkter Durchmarsch Richtung 11.700 Punkte, als auch eine Zwischenerholung (der Index ist kurzfristig natürlich massiv überverkauft) Richtung des gestrigen Schlusskursniveaus im Bereich 12.150/12.200 denkbar. Beide Szenarien sind durchaus gut möglich. Das Wochenziel sollte aber bei Allen bereits mehr als erreicht worden sein, man sollte sich hier nicht mehr zu weit aus dem Fenster lehnen was die Shortseite anbelangt - die kurzfristigen Ziele wurden abgearbeitet: Heißt aber nicht, dass der Index nicht direkt weiter durchrutschen kann. Für solche Situationen wie diese gilt die alte Börsenweisheit: "Never catch a falling knife!". Es war eine anstrengende aber auch sehr schöne Handelswoche für alle charttechnisch orientierten Trader. Ich wünsche Allen Lesern ein Schönes Wochenende!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.02.2018 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 28.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

