- Doku-Soap mit sechs Episoden - Promimütter helfen jungen Eltern - mit dabei: Natascha Ochsenknecht, Silvia Wollny, Kim Gloss, Sara Kulka, Janine Kunze und Jessica Wahls - Ab 21. März 2018, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL II



In der neuen RTL II Doku-Soap "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen" greifen sechs prominente Mütter jungen Eltern unter die Arme, die vor und nach der Geburt ihres Neugeborenen dringend Unterstützung benötigen. Die Betroffenen sind selbst noch im Teenager-Alter oder Anfang 20, haben viel durchgemacht und kämpfen mit unterschiedlichen finanziellen oder familiären Problemen. Natascha Ochsenknecht, Silvia Wollny, Kim Gloss, Sara Kulka, Janine Kunze und Jessica Wahls helfen ihnen mit ihren eigenen Erfahrungen tatkräftig dabei, sich auf die neue Lebenssituation als Eltern vorzubereiten und zurechtzufinden.



In jeder Episode von "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen" überrascht eine prominente Mutter ein junges Elternpaar oder eine alleinstehende Mutter, die noch nicht wissen, wer ihnen zur Seite stehen wird. Gemeinsam mit den Betroffenen packen sie die Probleme an und geben ihnen Tipps für die Geburt und die aufregende Zeit als frischgebackene Eltern.



Dreifach-Mama Natascha Ochsenknecht kümmert sich um zwei junge, arbeitslose Eltern, die ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was es bedeutet, bald zwei Kinder zu haben. Silvia Wollny hilft einem Teenager-Paar, das bereits viele Schicksalsschläge durchlitten hat mit ihrer Erfahrung als elffache Mutter. Sängerin Kim Gloss ist selbst mit Anfang 20 Mutter geworden und nimmt sich einem jungen Paar an, das mit finanziellen Problemen und den schweren Depressionen der Mutter zu kämpfen hat. Model Sara Kulka begleitet eine junge Frau, die während der Schwangerschaft von ihrem Freund verlassen wurde. Schauspielerin Janine Kunze unterstützt eine Teenie-Mutter, deren Freund sie zu einer Abtreibung bewegen wollte. Sängerin und Moderatorin Jessica Wahls nimmt sich einer 20-Jährigen an, die mit ihrer Situation als werdende Single-Mama völlig überfordert ist.



Die Sendung ist die Adaption eines niederländischen Erfolgsformates und wird von EndemolShine Germany produziert.



