Aerohive(R) für Retailer: Mehr Sicherheit und Schutz durch WFA Vantage-Zertifizierung und PCI 3.2-Compliance(press1) - München, 02. März 2018 - Aerohive Networks [1] (NYSE:HIVE), ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud Networking, kündigtattraktive Angebote für Netzwerk-Compliance und -Optimierung für denEinzelhandel an. Im Fokus stehen dabei die Features für den Netzwerkzugangin stark ausgelasteten Umgebungen, die das neue Vantage-Programm der Wi-FiAlliance (WFA) bereitstellt, und das PCI 3.2 Reporting, mit dem derHiveManager(R) für maximale Compliance im Umgang mit sensiblen Kundendatensorgt. Mit den aktuellen Updates für mehr Leistung und Sicherheit kann derEinzelhandel seinen Kunden und Mitarbeitern an nahezu jedem Standort einekonsistente, verlässliche und gesetzeskonforme Konnektivität zur Verfügungstellen.In einer Welt, in der sowohl die Zahl der vernetzten mobilen und IoT-Geräte als auch die Abhängigkeit der Frontend- und Backend-Prozesse voneinem funktionierenden WLAN kontinuierlich zunimmt, darf der Einzelhandeldie Kapazität und Sicherheit seiner Infrastruktur zu keiner Zeit aus demBlick verlieren. Wer hier nachlässig ist, riskiert Sicherheitslücken,Systemausfälle und Umsatzeinbußen. Retailer, die in Einkaufspassagen,Filialen und urbanen Zentren präsent sind und bereits Erfahrung mitdigitalen Initiativen haben, wissen, wie wichtig eine erstklassigeKonnektivität für die erfolgreiche Kundeninteraktion und -erfahrung ist.Nur allzu oft machen ihnen aber schwierige HF-Umgebungen und überlasteteNetzwerke einen Strich durch die Rechnung.Damit ist nun Schluss: Mit der Kombination aus Wi-Fi Vantage und dereinzigartigen, auf innovativen Funktechnologien basierendensoftwaredefinierten Architektur von Aerohive erhalten sie ein Höchstmaß anZuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit, um flexibel aufneue Gegebenheiten reagieren zu können.· Die neueste Generation der Dual 5 GHz Access Points von Aerohive verfügtüber Funktionen für das automatische Switchover. Damit ermöglichen die APsin jeder Umgebung eine perfekte Übertragungsleistung im 2,4- und 5-GHz-Band, indem die momentane Auslastung ermittelt und der Funksenderautomatisch auf die benötigte Frequenz umgeschaltet bzw. diese nach Bedarfaktiviert oder deaktiviert wird.· Alle Aerohive-APs unterstützen 802.11r/k/v für ein schnelles undsicheres Roaming in Umgebungen mit zahlreichen mobilen Endgeräten. Ergänztdurch den Support für Wi-Fi Agile Multiband und 802.11ac schafft Aerohivedamit die Voraussetzungen für einen hochperformanten, Wi-Fi Vantage-zertifizierten Netzwerkzugang im Einzelhandel.· Im Zentrum der Aerohive-Funktechnologie steht die softwaredefinierteWLAN-Architektur mit ihrer dezentralen Netzwerksteuerung. Sie ermöglichtdie Flexibilität, Robustheit und Skalierbarkeit, mit der sich das Netzwerkan immer neue Konnektivitätsbedingungen anpassen lässt.Die bloße Vernetzung von Kunden, Terminals, Sensoren usw. reicht jedochnicht aus, gefragt ist ein möglichst sicherer Zugang. Wie viele Branchenist auch der Einzelhandel einer steigenden Zahl von Cyberangriffen und -risiken ausgesetzt, die sein Geschäftsmodell bedrohen. Damit steigt derDruck zur Einführung strikterer Kontroll- und Datenschutzmechanismen. Auchhier bietet Aerohive Abhilfe: So verschafft das PCI 3.2 Reporting vonHiveManager deutlich bessere Einblicke in die Sicherheitslage desNetzwerks, während Edge-Zugangskontrollen wie beispielsweise die in Kürzeeingeführte Aerohive A3-Technologie gewährleisten, dass nur berechtigteund konforme Client-Geräte ins Netzwerk gelangen.· Die neueste Version von Aerohive HiveManager erstellt nach einem festenZeitplan einen ausführlichen Bericht, mit dem sich die Compliance mit demPCI DSS 3.2-Standard überprüfen und überwachen lässt. Er enthält Angabenzur gesamten WLAN-Umgebung einschließlich Informationen zu einzelnenNetzwerkabschnitten und genauen Hinweisen zur Lösung eventueller Probleme.· Die im zweiten Quartal 2018 veröffentlichte A3-Technologie umfasstzahlreiche Funktionen für das Zugangsmanagement, mit denen sich IoT-, Gast-, BYOD- und standardmäßige Wired- und Wireless-Geräte sicher und effizientins Netzwerk einbinden lassen. Zum Funktionsumgang von Aerohive A3 gehörenneben der automatischen Durchführung von Gerätebereitstellung,Profildefinition und Netzwerkzugangskontrolle auch das Onboarding im Self-Service-Verfahren und das Management von Besucher- bzw. Gastzugängen.Sämtliche Aufgaben lassen sich deutlich einfacher bewerkstelligen als mitvergleichbaren Konkurrenzprodukten.Mit seinen in der Cloud gemanagten SD-LAN- und SD-WAN-Zugangslösungen istAerohive bereits heute ein starker Partner des Einzelhandels. Die jüngstenNeuerungen untermauern diese Position, indem sie den Retailern eine nochbessere Kundenerfahrung bei noch mehr Netzwerk- und Datenschutzermöglichen.Informationen über Aerohive NetworksAerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichereVerbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die siebenötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sicherePlattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kundenweltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. 