Die FCR Immobilien AG freut sich über einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg in 2017, so wurde ewta der Umsatz von 12,13 auf 16,36 Millionen Euro gesteigert. Beim EBITDA konnte der Münchner Immobilieninvestor eine Steigerung von 68% auf 5,04 Millionen Euro erzielen, was letztendlich zu einem Ergebnis vor Steuern 1,90 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017 führt. Auch der Jahresstart in 2018 sei bislang vielversprechend gewesen, berichtet die Emittentin von bislang drei Unternehmensanleihen.

"Die FCR Immobilien AG hat sich auch 2017 sehr dynamisch profitabel weiterentwickelt. Die Ergebnisentwicklung zeigt, dass wir nicht nur sehr günstig einkaufen können, sondern auch durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...