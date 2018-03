In der Finanzwelt brodelt es gewaltig hinter den Fassaden. Der technologische Fortschritt hält jetzt auch im Finanzsektor Einkehr. Zudem kommen junge Start-ups (Fintechs) auf dem Markt, die die bislang bestehenden Konstrukte anzweifeln und neue innovative Wege bestreiten. Was die Digitalisierung in der Finanzbranche mit sich bringen kann, erfahren Sie in diesem Artikel. Nach einer neuen Studie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...