Seit Jahren schrumpft die Zahl der Geldhäuser und Filialen in Deutschland - 2017 sogar in erhöhtem Tempo. Eine Ende ist nicht abzusehen.

Lange Zeit hatten Bankfilialen mit Bäckern eines gemeinsam: Es gab sie an fast jeder Ecke. Doch allmählich werden in Deutschland die Bankfilialen rar. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. 1996 gab es in Deutschland noch mehr als 66.000 Bankfilialen und fast 3.700 selbständige Geldhäuser.

Heute ist die Zahl der Zweigstellen auf 30.600 geschrumpft und auch die Zahl der Banken hat sich quasi halbiert auf 1.800. Das zeigen neue Zahlen des Informationsdienstes Barkow Consult, über die die "Süddeutsche Zeitung" zuerst berichtet hat.

Die Daten belegen auch, dass sich das Bankensterben im vergangenen Jahr noch einmal deutlich beschleunigt hat. 2017 sank die Zahl der Banken, vor allem durch Fusionen, um 4,7 Prozent. Das ist deutlich mehr als der langjährige Trend von 3,2 Prozent. Die gleiche Beobachtung gilt für die Zahl der Filialen. Auch hier lag der Rückgang mit 4,5 Prozent klar über dem langjährigen Schnitt von 3,3 Prozent.

Hinter dem Filialsterben ...

