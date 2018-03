Luxembourg/Berlin (ots) -



Die Hamburger Getränkespezialisten Göttsche Getränke und Bley & Bley präsentieren sich erstmals gemeinsam auf der Internorga 2018. Beide Unternehmen verfügen im norddeutschen Raum über eine lange Tradition und damit verbunden über eine umfangreiche Produkt- und Marktexpertise in der Welt der Getränke. Die beiden Fachgroßhändler, die sich seit letztem Jahr unter dem Dach der Splendid Drinks Group befinden, bieten ihren Kunden ein vielfältiges Produktsortiment und Dienstleistungsangebot, das sie auf der Internorga an Stand 304 in Halle B4.OG vorstellen.



"Da beide Unternehmen nun Teil eines Netzwerks aus Getränkefachgroßhändlern und -logistikern sind, das die Splendid Drinks Group in Deutschland konsequent ausbaut, war der gemeinsame Messeauftritt auf der Internorga naheliegend", so Nicole Rezgui, Geschäftsführerin der Splendid Drinks Deutschland GmbH. "Das gemeinsame Portfolio von Göttsche Getränke und Bley & Bley deckt eine große Auswahl an Flaschen- und Fassbier, Wein, Sekt und Spirituosen aus aller Welt sowie ein breites Spektrum an alkoholfreien Getränke ab. Künftig können die Kunden von Göttsche Getränke und Bley & Bley aus diesem Gesamtportfolio auswählen." Auf der Internorga können Gastronomen und Hoteliers sich direkt von der neuen Vielfalt der beiden Unternehmen überzeugen - ganz gleich, ob sie auf der Suche nach regionalen oder internationalen Marken, nach traditionellen Marken oder Szeneprodukten sind.



Über Splendid Drinks



Die Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AG ihren Sitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche: international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereich alkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, in Deutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlern und -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. Zum Leistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment an Getränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren für Gastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werden verschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten. Weitere Infos unter www.splendid-drinks.com



