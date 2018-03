Andritz-Chef Wolfgang Leitner ist trotz schwacher Wasserkraft-Aufträge und der Zurückhaltung der deutschen Autobranche zuversichtlich für 2018. Umfeld und Auslastung seien gut, in Summe erwarte man eine stabile Situation: "Wir sind nicht besonders depressiv oder pessimistisch", so Leitner am Freitag. Der steirische Technologiekonzern ...

