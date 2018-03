Auch nach einer dreitägigen Talfahrt ist an der Wall Street keine Trendwende in Sicht. Denn auch am Freitag stellen sich Händler auf fallende Aktienkurse ein. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Alle drei wichtigen Indizes bewegen sich aktuell auf einen Wochenverlust von klar über 2 Prozent zu, nachdem zuvor zwei Wochengewinne in Folge verbucht worden sind. Die von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Sorgen über einen globalen Handelskrieg vermiesen Börsianern die Stimmung. Nachdem Trump Importzölle für Stahl und Aluminium angekündigt hat, bereiten sich die wichtigsten Handelspartner auf Gegenmaßnahmen vor. Aus Kanada, China, Mexiko, Brasilien und der EU kommen eindeutige Signale, dass Gegenmaßnahmen in Vorbereitung sind. Diese Regionen zählen ausgerechnet zu den wichtigsten Handelspartnern der USA.

Volkswirte warnen, dass der Protektionismus am Ende des Tages auch die US-Wirtschaft treffen werde. Denn die Schutzzölle bei Stahl und Aluminium verteuern die Preise und lassen die Kosten für die Abnehmer steigen, deren Produkte dann ihrerseits teurer und damit weniger wettbewerbsfähig werden. An der Börse verweist man beispielsweise auf die Flugzeugindustrie oder die Getränkebranche. Da mit Gegenmaßnahmen der Handelspartner zu rechnen ist, dürften Exportunternehmen in den USA die ersten Leidtragenden sein. Letztlich werde das Wachstum belastet. Höhere Importpreise in den USA könnten zudem die Inflation treiben, womit das leidige Zinserhöhungsthema zusätzlich an Fahrt aufnehme, sagt ein Händler.

"Die Märkte sind ganz klar besorgt, dass die Schutzzölle Gegenmaßnahmen durch andere Staaten oder Wirtschaftsblöcke provozieren. Dies könnte der Beginn eines Handelskriegs werden", warnen die Analysten der Rabobank.

