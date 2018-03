Auch von der Aussicht eines "Handelskriegs" zeigte er sich unbeeindruckt. "Wenn ein Land (USA) viele Milliarden Dollar im Handel mit praktisch jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, dann sind Handelskriege gut - und einfach zu gewinnen", schrieb er am Freitag in dem Kurznachrichtendienst Twitter. When a country ...

Den vollständigen Artikel lesen ...