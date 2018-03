Dübendorf (ots) -



Im Jahr 2017 stieg die Zahl der geleisteten Einsatzstunden von

Temporärarbeitenden schweizweit um 5,8 Prozent auf über 175 Millionen

Stunden. Dies nicht zuletzt als Folge der

Flexibilisierungsbedürfnisse im Arbeitsmarkt und der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ein positives Signal für die

Branche und ihren Verband swissstaffing, der 2018 sein 50-jähriges

Bestehen feiert. Dass flexible Arbeitsformen und Stabilität durch

soziale Absicherung möglich sind, beweist die Temporärbranche nicht

erst seit Inkrafttreten des GAV Personalverleih. Das Jubiläumsjahr

will swissstaffing nutzen, um die Temporärarbeit mit ihren Chancen

und die Personaldienstleister mit ihren vielseitigen Angeboten ins

Zentrum zu stellen. Dafür steht allen Interessierten mit

«www.die-temporaerarbeit.ch» eine eigens kreierte Website zur

Verfügung.



Zahlen und Fakten zur Temporärbranche



Flexible Arbeit ist heute aus der Wirtschaft kaum mehr

wegzudenken: 2017 leisteten 340'000 Temporärarbeitende in der Schweiz

175 Millionen Arbeitsstunden. Der Anteil Temporärarbeitende an der

Gesamtzahl der Beschäftigten in der Schweiz beträgt derzeit 2,3

Prozent.



Die Gründe, temporär zu arbeiten, sind vielfältig: Wiedereinstieg

in den Beruf nach einem längeren Erwerbsunterbruch, bessere

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeitgestaltung oder ein

Zuverdienst neben der Ausbildung sind nur einige Beispiele. Für

Arbeitnehmende wird die temporäre Arbeitsform zu einem Integrations-

und Beschäftigungsmotor. Für hiesige Unternehmen ist die

Temporärarbeit wichtig um wettbewerbsfähig bleiben und Vakanzen auch

in Zeiten des Fachkräftemangels besetzen zu können. Heute sind

bereits mehr als zwei Drittel der Temporärarbeitenden in Fachaufgaben

tätig.



Aus der aktuellsten Studie von swissstaffing geht hervor, dass die

Unternehmen der Temporärbranche in den vergangenen 30 Jahren einen

enormen Wandel durchliefen, von reinen Temporärunternehmen zu den

heutigen Personaldienstleistern.



50 Jahre swissstaffing



Unter dem Motto «Flexibilität braucht Stabilität» feiert der

Verband der Personaldienstleister der Schweiz sein Jubiläumsjahr.

Seit 50 Jahren vertritt swissstaffing die Interessen der

Personaldienstleistungsbranche, fördert deren Anliegen und setzt sich

für die Temporärarbeit ein. swissstaffing ist Kompetenz- und

Servicezentrum und als Arbeitgeberverband Sozialpartner des GAV

Personalverleih - dem Vertragswerk mit den meisten unterstellten

Arbeitnehmenden in der Schweiz - mit verbindlichen Minimalstandards

für Lohn- und Arbeitsbedingungen, grosszügigen Regelungen in der

Weiterbildung, des Krankentaggeldes und der beruflichen Vorsorge.



Die Arbeitswelt im Umbruch



Die Arbeit wird zunehmend flexibilisiert und Prozesse

digitalisiert. Damit verbunden hat die Branche viele neue Aufgaben

übernommen. Nebst dem Verleih und der Vermittlung, bietet sie heute

eine breite Vielfalt an HR-Services. Die Digitalisierung hat aber

auch neue Player mit innovativen Angeboten auf den Markt gebracht,

die die bestehenden Gesetze und Sozialversicherungssysteme an ihre

Grenzen bringen. Hier kann swissstaffing mit den soliden Lösungen der

Temporärbranche Hand bieten - für Rahmen-bedingungen, die ein

Gleichgewicht zwischen der Flexibilisierung der Arbeit und sozialer

Sicherheit ermöglichen, sowohl für Arbeitnehmer als auch für

Arbeitgeber.



www.die-temporaerarbeit.ch



Im Jubiläumsjahr stellt swissstaffing die Temporärarbeit und die

Personaldienstleister ins Zentrum mit einer Imagekampagne. Das

Herzstück bildet die mehrsprachige Website

www.die-temporaerarbeit.ch. Multimedial können sich Interessierte

orientieren - über die vielfältigen Chancen und Möglichkeiten der

Temporärarbeit, zur Zukunft der Arbeit mit spannenden Thesen des

Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI), die variablen Angebote der

Personaldienstleister und über die Entstehung der Temporärarbeit.

Denn hinter der Temporärarbeit verbergen sich viele spannende

Geschichten, ungeahnte Hinweise, aber auch interessante Fakten.



Weitere Informationen:



Webseite: www.die-temporaerarbeit.ch



Studie: Die Personaldienstleister in der Schweiz 2018

(http://ots.ch/Z7cS4m)



swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057910

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057910.rss2



Kontakt:

Myra Fischer-Rosinger, Direktorin

Tel: 044 388 95 40, myra.fischer-rosinger@swissstaffing.ch



Marius Osterfeld, Ökonom

Tel: 044 388 95 40 / 079 930 45 25, marius.osterfeld@swissstaffing.ch



Blandina Werren, Leiterin Kommunikation

Tel: 044 388 95 35, blandina.werren@swissstaffing.ch