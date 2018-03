Frankfurt - Am 4. März finden die Parlamentswahlen in Italien statt, so die Analysten der Helaba. Trotz einer hohen Staatsverschuldung von 132% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hätten sich nahezu alle Parteien darauf versteift, noch mehr Geld auszugeben. Lösungen für die Vielzahl struktureller Probleme würden kaum angeboten.

