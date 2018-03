München - Italien-Wahl und Ergebnis der SPD-Mitgliederentscheidung über eine Fortsetzung der "GroKo" - trotz dieser wichtigen politischen Themen am Wochenende bleibt die Angst vor stärker als erwartet steigenden Inflations- und Zinstrends, insbesondere in Amerika, das Thema Nummer eins an den Börsen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.

