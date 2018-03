Erfolg "made in Germany": Deutschland-Aktienfonds konnten in den vergangenen Jahren von der guten Konjunktur und steigenden Unternehmensgewinnen profitieren. Doch übertreiben sollte man es mit der Heimatmarktliebe wiederum auch nicht.Zugegeben: Deutschland-Fonds gelten mitunter als etwas langweilig. Und doch konnten Anleger damit in den vergangenen Jahren im Schnitt mehr verdienen als mit global investierenden Fonds oder exotischeren Emerging-Markets-Engagements. So zeigt etwa die aktuelle Wertentwicklungsstatistik des Fondsverbands BVI, dass die Kategorie "Aktienfonds Deutschland" in den vergangenen fünf Jahren eine Performance von kumuliert 72,7 Prozent bzw. 11,6 Prozent p.a. vorweisen konnte und damit weit vor den Kategorien "Aktienfonds Europa" (kumuliert in fünf Jahren 56,0 Prozent bzw. 9,3 Prozent p.a.), "Aktienfonds international" (kumuliert in fünf Jahren59,9 Prozent bzw. 9,8 Prozent p.a.), "Aktienfonds Osteuropa" (kumuliert in fünf Jahren 1,8 Prozent bzw. 0,4 Prozent p.a.) sowie "Aktienfonds Emerging Markets" (kumuliert in fünf Jahren 32,7 Prozent bzw. 5,8 Prozent p.a.) lag.

