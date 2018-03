Juhu! Wenn Sie Börsenbär sind, dann sieht ein Traumfreitag wohl so aus: Grundangst aufgrund Wahlen in Italien am Sonntag und SPD-Entscheid über GroKo. Dazu ein wenig Zinssorgen, garniert mit Protektionismus von einem US-Präsidenten, der soviel von Wirtschaft versteht wie Alexander Dobrindt von Verbraucherschutz. Hinzu nimmt man mau Markttechnik und zack - schießt der DAX unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...