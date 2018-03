NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag nur noch leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete gegen Mittag 63,62 US-Dollar. Das sind 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April fiel um 19 Cent auf 60,80 Dollar.

Nach deutlichen Verlusten im Verlauf der Woche könnten sich die Ölpreise vorerst etwas stabilisieren. Allerdings werden sie durch die Sorgen der Anleger vor einem ernsten Handelskonflikt führender Industriestaaten weiter belastet. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump Strafzölle für Stahl und Aluminium angekündigt. Sollten andere Industriestaaten mit Gegenmaßnahmen auf die US-Pläne reagieren, könnte dies schwere Verwerfungen im Welthandel und eine geringere Nachfrage nach Rohöl zur Folge haben.

In den vergangenen Handelstagen hatte die Sorge vor einem zu hohen Angebot an Rohöl in den USA die Notierungen stark belastet. In den USA war die Fördermenge zuletzt auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Außerdem hatten sich die Ölreserven deutlich erhöht./jkr/jsl/jha/

