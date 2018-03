Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag den vierten Handelstag in Folge im Minus. Für die Anleger habe sich zu der Angst vor steigenden Zinsen nun auch noch die Furcht eines Handelskriegs gesellt, heisst es am Markt. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt, im Gegenzug drohte die EU-Kommission mit Vergeltungsmassnahmen. Für politische Unsicherheit sorgen auch die am Wochenende in Italien anstehenden Wahlen.

Der US-Notenbank-Präsident Jerome Powell hat zwar versucht, die Märkte zu beruhigen: Er sehe keine Anzeichen für eine Überhitzung der US-Wirtschaft, erklärte er vor dem US-Kongress. Die Investoren erwarten aber weiter vier statt drei Zinsanhebungen des Fed im laufenden Jahr. Die Verunsicherung am Markt zeigt sich auch in dem am Freitag um 11% gestiegenen Volatilitätsindex VSMI. "Viele Anleger warten nun zunächst an der Seitenlinie ab und verschieben neue Engagements auf die nächste Woche", meinte ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert kurz nach 12 Uhr 0,92% im Minus bei 8'711,28 Punkten. Für die laufende Woche ergibt sich damit ein Minus von 2,6%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 1,32% auf 1'426,16 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,96% auf 10'023,88 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle bis auf einer (Nestlé) im Minus.

Klar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...