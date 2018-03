Frankfurt - Im Vorfeld der zweiten Sitzung des EZB-Rats in diesem Jahr gilt es, die Ausgangslage für die Geldpolitik zu analysieren, berichten die Analysten der Helaba.Die Geldmengenentwicklung in der Eurozone sei zuletzt in ruhigen Bahnen verlaufen. Die M3-Jahresrate habe im Januar bei 4,6% verharrt, was nahe am Mittel der letzten drei Jahre liege. Die Kreditvergabe an den privaten Sektor habe sich mit 3,1% etwas dynamischer gezeigt als zuvor. Das anhaltend hohe Wachstum der bargeldnahen Geldmenge M1 von zuletzt 8,9% weise zudem auf eine ausreichend komfortable Liquiditätsversorgung für die Euro-Volkswirtschaft hin.

