Bad Marienberg - Die Swiss Life AG (ISIN CH0014852781/ WKN 778237) platzierte gestern erfolgreich eine nachrangige Anleihe in Höhe von CHF 425 Millionen mit unbeschränkter Laufzeit und erstem optionalem Rückzahlungstermin im September 2024 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 2,00%) sowie eine nachrangige Anleihe in Höhe von CHF 175 Millionen mit Laufzeit bis 2048 und erstem optionalem Rückzahlungstermin im September 2028 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 2,625%), so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

