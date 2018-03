London - Unserer Meinung nach sind die italienischen Wahlen ein potenziell riskantes Ereignis für Investoren, so Florian Ginez, Research Analyst bei WisdomTree Europa.Die Märkte seien bisher ruhig geblieben, wahrscheinlich in der Erwartung eines Sieges für die Mitte-Rechts-Koalition unter Berlusconi. Unerwünschte Szenarien scheinen sich zu verflüchtigen, da die 5-Sterne-Bewegung, obwohl sie wahrscheinlich die meisten Stimmen gewinnen wird, kaum eine Chance hat, allein eine Regierung zu bilden, so die Experten von WisdomTree Europe.

Den vollständigen Artikel lesen ...