Stuttgart - Bei Anlegern stieß in dieser Woche auch die neu emittierte T-Mobile USA-Anleihe (ISIN US87264AAV70/ WKN A19VD2) auf Interesse, so die Börse Stuttgart.Sie laufe bis Februar 2028, habe somit eine Laufzeit von zehn Jahren und notiere in US-Dollar. Die Verzinsung liege bei halbjährlicher anteiliger Zahlung bei 4,750 Prozent. Die Anleihe sei ab einer Mindeststückelung von 2.000 US-Dollar zu haben. Aktuell sehe es für T-Mobile US vielversprechend aus: Das Unternehmen habe seine Investoren mit hervorragenden Zahlen begeistert - nicht zuletzt, weil doppelt so viele Kunden wie vor fünf Jahren für Umsatzrekorde sorgen würden. (Ausgabe 8 vom 02.03.2018) (02.03.2018/alc/n/a)

