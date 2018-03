Wien - Philipp Schubert (36) übernimmt ab 01.03.2018 die Leitung des Bereichs Risikomanagement bei Erste Asset Management und ERSTE-SPARINVEST, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Schubert verantwortet die Abteilung Risk Analytics & Reporting, die das aufsichtsrechtliche Risikomanagement (Value at Risk, Leverage, Kreditrisiko, Liquidität), das Risikoreporting an Kunden, Geschäftsführung und Behörden sowie die Zusammenarbeit mit den Tochter-Gesellschaften in Zentral- und Osteuropa beinhaltet.

