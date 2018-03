In der letzten DAX-Wochenanalyse vor einer Woche schrieb ich, dass "Die Volatilität im DAX […] spürbar zurückgegangen ist", es sich allerdings "[…] um eine trügerische Ruhe handelt." Ganz so verkehrt lag ich mit meiner dortigen Einschätzung nicht, denn am Dienstag lieferte der neue FED-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress ...

Den vollständigen Artikel lesen ...