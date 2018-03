Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sieht sich nach einer Folgeüberprüfung durch den Rechnungshof in ihrem Reformkurs bestätigt. "Der Follow-up-Bericht des RH bestätigt in weiten Teilen die positiven Ergebnisse der von der OeNB in den letzten Jahren eingeleiteten Reformen", so die OeNB am Freitag in einer schriftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...