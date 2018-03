DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.663,50 -0,55% -0,47% Euro-Stoxx-50 3.340,85 -1,72% -4,66% Stoxx-50 2.960,12 -1,48% -6,85% DAX 11.913,69 -2,27% -7,77% FTSE 7.104,24 -1,00% -6,66% CAC 5.165,70 -1,84% -2,76% Nikkei-225 21.181,64 -2,50% -6,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,14 +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,81 60,99 -0,3% -0,18 +0,7% Brent/ICE 63,75 63,83 -0,1% -0,08 -3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,09 1.316,96 +0,4% +5,13 +1,5% Silber (Spot) 16,46 16,48 -0,1% -0,01 -2,8% Platin (Spot) 964,45 967,50 -0,3% -3,05 +3,8% Kupfer-Future 3,09 3,10 -0,2% -0,01 -6,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch nach einer dreitägigen Talfahrt ist an der Wall Street keine Trendwende in Sicht. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Die von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Sorgen über einen globalen Handelskrieg vermiesen Börsianern die Stimmung. Nachdem Trump Importzölle für Stahl und Aluminium angekündigt hat, bereiten sich die wichtigsten Handelspartner auf Gegenmaßnahmen vor. Aus Kanada, China, Mexiko, Brasilien und der EU kommen eindeutige Signale, dass Gegenmaßnahmen in Vorbereitung sind. Diese Regionen zählen ausgerechnet zu den wichtigsten Handelspartnern der USA. Volkswirte warnen, dass der Protektionismus am Ende auch die US-Wirtschaft treffen werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

SLM SOLUTIONS GROUP

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 99,5 1. Umfrage: 99,9 zuvor: 95,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Erneut abwärts geht es auch zum Wochenschluss mit Europas Börsen. Zu den Unsicherheiten der am Wochenende stattfindenden Parlamentswahl in Italien und dem Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung zur großen Koalition gesellt sich jetzt noch die Furcht vor einem Handelskrieg als Folge der geplanten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Das belastet vor allem Aktien von Stahlherstellern. Thyssenkrupp fallen 3 Prozent, Salzgitter 4,6 Prozent und Arcelormittal 4,2 Prozent. Der Sektor der Minenwerte verliert im Schnitt 2,3 Prozent. Negativ überrascht sind Händler zudem von den Zahlen von Lafargeholcim-Zahlen (minus 6,4 Prozent). "Die Abschreibungen im vierten Quartal sind deutlich höher als erwartet", sagt ein Händler. Als "in Ordnung" werden die Zahlen von Andritz (plus 1,1 Prozent) aus Österreich eingestuft. Als "sehr ordentlich" werden die Zahlen von Alstria Office (minus 0,2 Prozent) im Handel eingeschätzt. Die Eckdaten waren aber bereits bei der Kapitalerhöhung Ende Januar bekanntgegeben worden und nicht neu. Hypoport-Aktien verlieren 0,4 Prozent, nachdem die hauseigene Ergebnisprognose verfehlt wurde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,2315 +0,33% 1,2263 1,2207 +2,5% EUR/JPY 129,73 -0,37% 129,84 130,50 -4,1% EUR/CHF 1,1503 -0,46% 1,1525 1,1554 -1,8% EUR/GBP 0,8932 +0,25% 0,8900 1,1255 +0,5% USD/JPY 105,35 -0,69% 105,88 106,91 -6,5% GBP/USD 1,3790 +0,09% 1,3780 1,3741 +2,1% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ein drohender Handelskrieg und die japanische Geldpolitik haben an den ostasiatischen Börsen und in Australien am Freitag für Kursverluste gesorgt. Die Ankündigung der US-Regierung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium drückte auf die Kurse. Japanische Aktien verloren stärker als die Märkte der übrigen Region, nachdem der japanische Notenbankchef Kuroda gesagt hatte, die Bank of Japan werde wahrscheinlich im April 2019 damit beginnen, einen Ausstieg aus der aggressiven geldpolitischen Lockerung zu erwägen. Seine Äußerungen trieben den Yen nach oben, was die Kurse in Tokio zusätzlich belastet. Stahlwerte wurden wegen der angekündigten US-Strafzölle verkauft. So ging es in Tokio für Kobe Steel um 2,7 Prozent nach unten, Nippon Steel fielen um 3,8 Prozent und JFE gaben 2,8 Prozent nach. "Japan exportiert nicht wenig Stahl", sagte Stratege Takashi Ito von Nomura. Es sei nicht auszuschließen, dass die Strafzölle zu einer Belastung für die Konzerne würden. Auch am chinesischen Aktienmarkt stand der Stahlsektor unter Druck. In Hongkong verloren Maanshan Iron & Steel sowie Angang Steel 4,8 bzw. 2,8 Prozent und sanken auf Dreiwochentief. Die Aktie des Aluminiumproduzenten Chalco verlor 2,8 Prozent. In Seoul verloren Posco 3,6 Prozent.

CREDIT

Wie bereits am Vortag wahren die Anleger an den Kreditmärkten auch am Freitag die Fassung. Die Risikoprämien reagieren kaum auf die Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch US-Präsident Donald Trump. Während die Aktienmärkte mit der Angst vor einem Handelskrieg schwer unter Druck geraten, scheinen die Anleger bei Credits gelassen.

Dies dürfte unter anderem mit einer Flucht der Anleger in die relative Sicherheit zu tun haben. Daneben ist die Emissionstätigkeit der Unternehmen seit Jahresbeginn bei zugleich andauernd hoher Nachfrage der Anleger gering. Die hohe Nachfrage in Kombination mit dem Anleihekaufprogramm der EZB (CSPP) dürfte größere Spreadausweitungen verhindern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Stada: EMA prüft Zulassung für Pegfilgrastim-Biosimilar neu

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA prüft eine mögliche Zulassung des Biosimilars für den Wirkstoff Pegfilgrastim für bestimmte Indikationen. Wie die Stada Arzneimittel AG mitteilte, ist sie vom ungarischen Pharma- und Biotechnologieunternehmen Gedeon Richter plc informiert worden, dass die EMA nach einer zusätzlichen klinischen Studie den erneuten Antrag für die Zulassung des Pegfilgrastim-Biosimilars akzeptiert hat.

Bertelsmann mit operativem Rekord im vergangenen Jahr

Der Medienkonzern Bertelsmann hat im vergangenen Jahr operativ einen Rekordgewinn erzielt. "2017 war ein richtig gutes Jahr für Bertelsmann", sagte Vorstandschef Thomas Rabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bei den Mittelfristzielen sieht sich der Manager auf Kurs. Beim Umsatz sei Bertelsmann 2017 "bei gut 17 Milliarden Euro gelandet", sagte Rabe. Damit habe man "einen guten Teil der Wegstrecke schon geschafft". 2020 will der Gütersloher Konzern einen Umsatz von 20 Milliarden Euro erreichen und einen operativen Gewinn von 3 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr stieg das operative Ergebnis laut Rabe "auf einen neuen Höchstwert, und auch der Gewinn lag bei mehr als 1 Milliarde Euro.

Schaeffler ernennt Schick zum Produktionsvorstand

Bei der Schaeffler AG ist ab dem 1. April Andreas Schick als Mitglied des Vorstands für das Ressort Produktion, Logistik und Einkauf verantwortlich. Er übernimmt das Amt von Oliver Jung, der seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängert hatte und zum 31. März ausscheidet, wie die im MDAX notierte Gesellschaft mitteilte. Schick ist seit 1994 bei Schaeffler tätig, derzeit als regionaler CEO Asien/Pazifik.

German Startups beteiligt sich an Online-Uhrenhändler Chrono24

Der Venture-Capital-Investor German Startups beteiligt sich mit 2,1 Prozent an dem Online-Uhrenhändler Chrono24. Der Anteil werde von einem der Gesellschafter der Chrono24 gekauft, der diesen weiterhin treuhänderisch halten werde, teilte die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit.

Ergebnis von Hypoport kann mit Wachstum nicht Schritt halten

Der Finanzdienstleister Hypoport hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar einerseits ein starkes Wachstum der Geschäftsbereiche Kreditplattform und Privatkunden und damit auch des Gesamtunternehmens erzielt. Das operative Ergebnis lag dagegen wegen Investitionen und eines langsamen Wachstums im Bereich Institutionelle Kunden auf Vorjahresniveau. Damit verfehlte das Unternehmen seine Ergebnisprognose. Hypoport hatte ein prozentual leicht zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum in Aussicht gestellt.

Bosch wirbt IoT-Expertin von SAP ab

Bosch verstärkt das zunehmend wichtiger werdende Geschäft um das Internet der Dinge (IoT) personell mit einer Expertin von SAP. Tanja Rückert wird per August den Geschäftsbereich Building Technologies leiten, wie der weltgrößte Autozulieferer mitteilte.

Sanofi: FDA prüft Antrag für Dupilumab für Asthma-Behandlung

Die US-amerikanische Food and Drug Administration prüft den Antrag auf Zulassung des biologischen Wirkstoffs Dupilumab für die mögliche Behandlung von moderatem bis schwerem Asthma bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Dies teilten der französische Pharmakonzern Sanofi SA und das US-Biotechnologieunternehmen Regeneron Pharmaceuticals Inc mit, die den Wirkstoff gemeinsam entwickeln.

Maersk darf Ölgeschäft an Total verkaufen

A.P. Moeller-Maersk A/S hat von den dänischen Aufsichtsbehörden die Genehmigung bekommen, das Ölgeschäft an die französische Total SA zu verkaufen und somit die letzte Hürde für den 4,95 Milliarden US-Dollar schweren Deal genommen. Total wird nun von Maersk Oil Organisation, Portfolio, Rechte und Pflichten mit minimalen Vorbedingungen übernehmen. Im Gegenzug wird Maersk 97,5 Millionen Aktien oder 3,76 Prozent an Total erhalten.

Total kauft sich für 450 Millionen Dollar in libyschem Ölfeld ein

Der Ölkonzern Total hat sich über einen Deal Zugriff auf Ölreserven von rund 500 Millionen Barrel in Libyen gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen Anteil von 16 Prozent an den Waha-Lizenzen in Libyen für 450 Millionen US-Dollar durch die Übernahme von Marathon Oil Libya gesichert.

Anlagenbauer Andritz leidet unter Sparte Hydro

Der österreichische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz hat 2017 wegen einer schlechteren Entwicklung in seiner Sparte Hydro Umsatz und Gewinn im Konzern verringert. Die Dividende will das Unternehmen aus Graz dennoch auf 1,55 (1,50) Euro aufstocken. Für das laufende Jahr stellt Andritz eine gute Geschäftsentwicklung in Aussicht. "Wir sind für 2018 insgesamt positiv und erwarten aus heutiger Sicht einen stabilen Umsatz gegenüber 2017 und eine solide Rentabilität", sagte Vorstandsvorsitzender Wolfgang Leitner.

Vattenfall will 100 Millionen Euro in Solarkraftwerke stecken

Der Energieversorger Vattenfall fährt seine Investitionen in Solarenergie hoch. Das Unternehmen kündigte an, über zwei Jahre 1 Milliarde schwedische Kronen - umgerechnet knapp 100 Millionen Euro - in die Entwicklung großer Solarkraftwerke zu investieren.

GKN will Autosparte mit US-Konzern Dana fusionieren

Der britische Komponentenhersteller GKN bevorzugt einen Zusammenschluss des eigenen Autoteilgeschäfts mit dem US-Konzern Dana statt der bisher in Aussicht gestellten Aufspaltung. GKN, die sich derzeit gegen eine feindliche Übernahme des Industriekonzerns Melrose wehrt, verhandele über eine Fusion von GKN Driveline mit der Dana Inc. Eine Transaktion mit dem US-Konzern wäre für die Aktionäre lukrativer als eine Abspaltung der Sparte, erklärte GKN.

London Stock Exchange mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum

Die London Stock Exchange (LSE) hat 2017 von einem starken Umsatzwachstum profitiert. Alle Kerngschäftsfelder hätten zum Wachstum beigetragen, teilte der Londoner Börsenbetreiber mit. Die Aktionäre sollen in Form einer höheren Dividende am Erfolg teilhaben. Der Vorsteuergewinn stieg auf 564 Millionen Pfund von 364 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 1,77 Milliarden Pfund.

Gemalto rutscht in die roten Zahlen und streicht Dividende

Die niederländische Gemalto NV hat im vergangenen Jahr einen höheren Verlust als erwartet geschrieben. Der Hersteller von Chip- und Magnetstreifenkarten wie SIM-Karten für Handys machte dafür den Umsatzrückgang in seinem Kerngeschäft in der ersten Jahreshälfte verantwortlich. Eine Dividende schlägt die Gesellschaft nicht vor, die derzeit von dem französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Thales übernommen wird. Für 2016 waren 0,50 Euro je Aktie gezahlt worden.

Arcelormittal will Essar Steel gemeinsam mit Partner übernehmen

Der Stahlkonzern Arcelormittal hat sich für die Übernahme der indischen Essar Steel einen Partner ins Boot geholt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Vereinbarung mit der japanischen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) über die Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet. Gemeinsam wollen die beiden Firmen für Essar Steel bieten.

Toyota nominiert erstmals überhaupt eine Frau für den Verwaltungsrat

Erstmals überhaupt in der Unternehmensgeschichte beruft der japanische Autobauer Toyota eine Frau in den Verwaltungsrat. Der Konzern nominierte die Bankerin Teiko Kudo für einen Posten in dem Kontrollgremium, wie Toyota am Freitag mitteilte. Die Hauptversammlung der Aktionäre muss der Personalie aber noch zustimmen, das Treffen ist voraussichtlich im Juni.

Toyota kündigt neues Unternehmen für selbstfahrende Autos an

Toyota und zwei Zulieferer des japanischen Autokonzerns wollen die Entwicklung selbstfahrender Autos mit Milliardeninvestitionen forcieren. Zusammen mit Denso und Aisin Seiki will Toyota 300 Milliarden japanische Yen oder umgerechnet rund 2,3 Milliarden Euro in ein neues Unternehmen investieren. Die unter dem Namen Toyota Research Institute-Advanced Development firmierende Gesellschaft soll mit 300 Mitarbeitern starten. Die Belegschaft soll nach und nach auf 1.000 Beschäftigte wachsen.

Chinesische HNA trennt sich von Hilton-Beteiligung

Der chinesische HNA-Konzern verkauft weitere Auslandsbeteiligungen. Das Unternehmen, das auch Großaktionär der Deutschen Bank ist, will seinen gesamten Anteil an der US-Gesellschaft Park Hotel & Resorts Inc veräußern. Diese besitzt Dutzende Hilton-Hotels und andere Immobilien.

Pistolenhersteller American Outdoor senkt Ausblick drastisch

Die strengere Regulierung bei Verkäufen von Handfeuerwaffen bekommt die Branche in den USA zunehmend zu spüren. American Outdoor Brands, Mutterkonzern von Smith & Wesson, hat mit seinem Quartalergebnis enttäuscht und zudem einen schwachen Ausblick gegeben. Die Gewinnprognose wurde drastisch gesenkt. Investoren reagierten schockiert, die Aktie brach im nachbörslichen US-Handel um knapp 12 Prozent ein.

Weinstein Company steht nun doch vor Übernahme

Die vor der Insolvenz stehende Produktionsfirma des ehemaligen Hollywood-Moguls Harvey Weinstein hat nun doch noch einen Investor gefunden. In Übereinstimmung mit der New Yorker Staatsanwaltschaft sei eine Übereinkunft zur Übernahme der Weinstein Company erzielt worden, teilte eine Investorengruppe unter Leitung von Maria Contreras-Sweet und dem Milliardär Ron Burkle mit. Das neue Unternehmen werde seine Lehren aus der MeToo-Debatte ziehen, erklärte Contreras-Sweet.

