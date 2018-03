Die Androhung neuer US-Strafzölle bringt die Stahlbranche in Aufruhr. Dabei sind die Stahlkocher nur in geringem Umfang direkt betroffen. Sorgen bereiten der Branche die indirekten Folgen für Europas Stahlmarkt.

Wie es mit seinem Stahlgeschäft in den USA weitergeht, erfährt Wolfgang Eder meist per Kurznachrichtendienst Twitter. Seit Wochen beobachtet der Chef des österreichischen Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine die Tweets von US-Präsident Donald Trump. Kaum ein europäisches Stahlunternehmen ist so stark in den USA aktiv wie Voestalpine. An 47 Standorten beschäftigt das Unternehmen mehr als 3000 Mitarbeiter in den USA. Die Willkür des US-Präsidenten hat das US-Geschäft in manchen Bereichen zur Zitterpartie gemacht. "Wir sollten uns auf Überraschungen gefasst machen", verkündete Eder noch am Mittwoch in einer vertraulichen Runde.

Schon tags darauf trat ein, was Eder befürchtet hat. Per Twitter erklärte Trump am Donnerstag, dass die US-Stahl und Aluminium-Industrie "seit Jahrzehnten durch unfairen Handel und schlechte Politik mit Ländern aus der ganzen Welt dezimiert" würde. "Wir wollen freien, fairen und smarten Handel", erklärte der Präsident per Kurznachrichtendienst.

Was er unter "smartem Handel" versteht, kündigte Trump bereits wenige Stunden später an: Die USA wollen offenbar flächendeckende Strafzölle auf sämtliche Stahl- und Aluminiumimporte verhängen. Vorgesehen ist ein pauschaler Wertzoll in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahlimporte. Aluminium ist mit zehn Prozent betroffen.

Nachdem die USA bereits im vergangenen Jahr Strafzölle gegen manche Sorten einzelner Stahlkocher wie Salzgitter, Dillinger und Voestalpine verhängten, ...

