FRANKFURT (Dow Jones)--Die Risiken an den Aktienmärkten sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Zu den Parlamentswahlen in Italien und dem Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung zur großen Koalition in Deutschland am Wochenende gesellen sich die Sorgen vor einem schärferen geldpolitischen Vorgehen in den USA und einem Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt. Solange sich die Weltwirtschaft auf Expansionskurs befindet, dürfte die Börsen zwar nicht einbrechen, die Anleger sollten sich dennoch zurückhalten.

Eines scheint jetzt schon klar: Die Wahlen in Italien werden zu keinen klaren Machtverhältnissen führen. Nach einer Phase der Unsicherheit gehen die meisten Beobachter aber davon aus, dass es zur Bildung einer großen Koalition zwischen der Demokratischen Partei und Forza Italia kommen wird. Wichtig für die Anleger ist aber vor allem eins: Ganz gleich, wer die nächste Regierung stellen wird, ein Austritt Italiens aus der Währungsunion steht nicht an. Damit dürften sich etwaige Volatilitäten an den Märkten als kurzfristig erweisen.

Die aktuellen Umfragen legen eine kleine Mehrheit der SPD-Basis für die große Koalition nahe. Bei einem "Nein" dürften zunächst die Jamaica-Gespräche wieder aufgenommen werden. Sollte diese erneut scheitern, könnte es zu einer Minderheitsregierung unter Merkel oder Neuwahlen geben. Die Folgen wären vor allem auf europäischer Ebene zu spüren, denn die insbesondere von der SPD befürwortete Vertiefung der EU würde auf die lange Bank geschoben. Das wäre zwar politisch ein Problem, ist für die Börsen aber kein größerer Belastungsfaktor.

Notenbanken bereiten sich auf den Exit vor

Wichtiger ist da schon die Geldpolitik. Bei seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Kongresses hat sich der neue Fed-Vorsitzende Jerome Powell zuversichtlich geäußert, was die Stärke der US-Wirtschaft angeht und die Erwartung steigender Inflationsraten unterstrichen. Die Finanzakteure gehen nun zunehmend davon aus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen 2018 vier Mal und nicht wie bislang erwartet drei Mal anheben wird. Diese straffere Gangart muss von den Börsen erst einmal verarbeitet werden.

Zu Powell gesellen sich falkenhafte Töne des japanischen Notenbankgouverneurs Haruhiko Kuroda. Dieser hat einen ersten Hinweis auf eine Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik gegeben. Die Bank of Japan werde wahrscheinlich im April 2019 damit beginnen, einen Ausstieg aus der aggressiven geldpolitischen Lockerung zu erwägen, sagte Kuroda. Der dritte im Bund der Großen ist die EZB - und die könnte am Donnerstag auf die Aussage verzichten, notfalls die Anleihekäufe zu erhöhen, sollte sich die Wirtschaft wieder eintrüben.

Die Aussicht auf zukünftig weniger großzügige Zentralbanken sollte die Renditen an den Anleihemärkten in die Höhe treiben. Das hat sie auch getan - zehnjährige US-Treasuries notierten im Hoch bei fast 3 Prozent und Bundesanleihen bei 0,80 Prozent. Mit den Unsicherheiten an den Börsen sind die Renditen der US-Statsanleihen aber wieder auf 2,81 Prozent gefallen und die der Bundesanleihen auf 0,60 Prozent. Bei einer Entspannung ist ein erneuter Schub nach oben sehr wahrscheinlich, was Aktien zumindest kurzfristig stärker belasten könnte.

Ein Handelskrieg wäre ein Totschläger für Aktien

Ein echter Totschläger für die Börsen aber wäre ein Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt. US-Präsident Donald Trump will bereits nächste Woche Strafzöllen von 25 Prozent auf Stahlimporte und von 10 Prozent auf Aluminium zustimmen. Die Schutzzölle sollen dazu beitragen, die Arbeitsplätze und das Wachstum in der von US-Präsident Donald Trump als "Urgestein" der US-Industrie bezeichneten Branche zu fördern und sie vor Billigkonkurrenz aus dem Ausland zu schützen, wie die US-Regierung behauptet.

Die Europäische Kommission hat umgehend mit deutlicher Kritik auf die Ankündigung reagiert und eine angemessene Reaktion angekündigt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, die EU bedauere den Schritt sehr. Protektionismus könne nicht die Antwort auf die Probleme der Stahlbranche sein. Auch die chinesische Regierung behält sich weitere Schritte vor. Nomura befürchtet eine Politik von "Auge um Auge und Zahn um Zahn" zwischen Peking und Washington. Eine Lösung des Konflikts könnte sich hinziehen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die von den US-Zöllen betroffenen Länder an die WTO wenden werden. Auch die USA gehören der Welthandelsorganisation an und haben sich verpflichtet, deren Schiedssprüche zu akzeptieren. Ob dies unter Trump der Fall sein wird, darf bezweifelt werden. Sollte es wirklich so weit kommen, könnte dies nach Einschätzung der Commerzbank sogar das Ende der WTO einläuten und damit ein zentrales Element der globalen Welthandelsarchitektur untergraben.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Es bleibt zu hoffen, dass sich letztlich die Vernunft, und damit die Befürworter des Freihandels in der US-Administration, durchsetzen werden und sich der Schaden in Grenzen hält. Denn eines ist sicher: Bei einem Handelskrieg wird es nur Verlierer geben. Protektionismus treibt die Inflation und erfahrungsgemäß müssen die Konsumenten die Zeche zahlen. Und die Gewinne der Unternehmen werden unter Handelsbarrieren leiden. Für die Börse bedeutet dies fallende Kurse und Abschläge bei den Bewertungen.

Die Anleger müssen sich auf unruhige Zeiten einstellen. Solange die Weltwirtschaft rund läuft, droht kein unmittelbarer Einbruch an den Börsen. Die Finanzkrise hat allerdings gezeigt, wie schnell eine depressive Stimmung an den Börsen in der Realwirtschaft ankommen kann. Die Anleger sollten daher auf der Hut sein. Vor allem sollten sie sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, sollten die Kurse am Montagmorgen bei einem "Ja" der SPD zur Großen Koalition oder einem günstigen Wahlergebnis in Italien kräftig steigen.

Beide Ereignisse haben nicht das Zeug, mehr als kurzfristige Akzente an den Aktienmärkten zu setzen. Anders sähe es bei einem Handelskrieg aus. Seit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen sind die Börsianer gut damit gefahren, die missliebigen Töne aus dem Weißen Haus zu ignorieren. Möglicherweise ist das jetzt nicht mehr möglich. Bis Klarheit besteht, sollten sich die Anleger zurückhalten und auf das Beste hoffen.

