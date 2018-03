Peking (ots/PRNewswire) - Die China International Big Data Industry Expo 2018, die in Guizhou stattfinden wird, wurde auf einer von ihrem Organisationskommittee arrangierten Pressekonferenz am 28. Februar in Peking angekündigt. Zu den Themen der Expo 2018, die vom 26. - 29. Mai in Guiyang, Hauptstadt der Provinz Guizhou, stattfinden wird, zählen Datenschutz, Internet der Dinge (Internet of Things IoT), gezielte Armutsbekämpfung sowie Big-Data-Anwendungen in Realwirtschaft und Alltag. Dies ist die vierte Big-Data-Messe, die in Guiyang stattfinden wird.



Die Messe umfasst fünf themenbezogene Diskussionsrunden mit einem Themenspektrum von künstlicher Intelligenz, Datenschutz, IoT, Sharing Economy bis zu gezielter Armutsbekämpfung. Fachforen werden sich mit digitalisierter Wirtschaftsentwicklung, Big Data, Blockchain, Big-Data-Sicherheit sowie der Einbindung von Big Data in den Alltag auseinandersetzen.



Der China E-Commerce Development Summit wird im Rahmen der Veranstaltung ebenfalls stattfinden. Hier werden E-Commerce-Steuerung, Globalisierung, die Einbindung von E-Commerce in andere Industriebereiche sowie grenzüberschreitender Handel besprochen. Führungskräfte verschiedener E-Commerce-Unternehmen sowie führende Vertreter der Zivilgesellschaft werden Gespräche führen, um in diesen Bereichen ein neues Übereinkommen zu erzielen.



Apple, Intel, Oracle, Dell, China Unicom, China Telecom, Alibaba, Tencent, Huawei, die Internetsicherheitsfirma 360 sowie iFlytek, ein führendes Unternehmen im Bereich der Spracherkennung, haben ihre Teilnahme bestätigt.



Träger der Veranstaltung sind die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC), das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), die Cyberspace Administration of China sowie die Regierung der Provinz Guizhou. 400 Unternehmen werden teilnehmen und Besucher können Demonstrationen in den Bereichen Supercomputing, 5G-Technologien, Blockchain 4.0, AR und VR erwarten. Über 100 Big Data-Anwendungsszenarien werden präsentiert und Führungen durch Guizhous Big-Data-Anlagen angeboten.



Pressekontakt: Frau Zhang Tel: 86 10 63074101