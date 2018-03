Paris - Die Wirtschaft im Euroraum präsentiert sich nach wie vor in blendender Verfassung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Die Arbeitslosenquote habe im Januar mit 8,6 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2008 verharrt und das Gros der Stimmungsindikatoren weise immer noch ein erfreuliches Niveau auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...