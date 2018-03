Stuttgart - Zu den Umsatzspitzenreitern bei den Neuemissionen an der Börse Stuttgart zählte diese Woche außerdem die bis zum 21. Februar 2020 laufende USD-Anleihe (ISIN XS1777193233/ WKN A2LQFK) der Landwirtschaftlichen Rentenbank, so die Börse Stuttgart.Der Bond mit einem Volumen von 2 Milliarden US-Dollar werde mit 2,375 Prozent p.a. verzinst und könne mit einer Mindeststückelung von 1.000 US-Dollar nominal gehandelt werden. Aktuell notiere das Papier bei 99,87, was einer Rendite von 2,43 Prozent entspreche. Die drei Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch würden alle ungedeckten Schuldverschreibungen und nachrangigen Verbindlichkeiten der Rentenbank jeweils mit einem Triple A bewerten. Die deutsche Förderbank für Agrarwirtschaft und ländliche Entwicklung sei bekannt für ihre Angebote für sicherheitsbewusste in- und ausländische Investoren. (Ausgabe 8 vom 02.03.2018) (02.03.2018/alc/n/a)

