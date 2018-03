Nach einer umfangreichen Testphase verwirft Facebook die Idee eines geteilten News Feed und bleibt bei der bisherigen Gestaltung.

Facebook hält vorerst an der bisherigen Gestaltung des zentralen "News Feed" fest. Ein Test in sechs Ländern zur Zweiteilung des Angebots sei beendet worden, teilte das weltgrößte Internetnetzwerk am Donnerstagabend mit. "Die Menschen sagten uns, dass sie unzufriedener mit den Posts sind, die sie sehen, und zwei separate Feeds halfen ihnen nicht ...

