Liebe Leser,

die in Deutschland produzierenden Bergbaumaschinenhersteller haben die Wende geschafft. Nachdem die Umsätze 4 Jahre in Folge gefallen waren, erwartet die Branche auf Basis der Zahlen für die ersten 9 Monate für 2017 beim Umsatz eine schwarze Null. Grund für den Optimismus sind die seit dem 4. Quartal 2016 gestiegenen Auftragseingänge aus dem Ausland. Gegenüber dem Vorjahr legten sie allein in den ersten 9 Monaten 2017 um 38% zu.

Da in der Branche zwischen Auftragseingang ... (Jens Gravenkötter)

