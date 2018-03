"Build Your Dreams" kurz BYD ist der mit Recht vielversprechende Name des chinesischen Pendants zur Tesla. Dabei handelt es sich bei dem Konzern aus dem Reich der Mitte zunächst noch um einen traditionellen Autobauer, für den die Elektromobilität erst in Zukunft den Löwenanteil ausmachen wird. Zukunft ist hier das Stichwort. Im Bereich Elektrobusse ist BYD bereits jetzt Weltmarktführer in einem gigantischen Markt, der gerade im Hinblick auf die jüngsten Vorstöße beim Dieselfahrverbot rasant wachsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...