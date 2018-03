Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Verbündete und Verbraucher werden Rechnung für Strafzölle zahlen

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zur Einführung neuer Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte wird wohl nicht dort den größten Schmerz verursachen, wo er es vermutet. Die Reaktion des Marktes seit der Nachricht gehen in diese Richtung: US-amerikanische Stahl-Futures schossen in die Höhe und so auch der Aktienkurs großer US-Stahlproduzenten wie U.S. Steel. Die kanadischen und koreanischen Stahlproduzenten wurden unterdessen stark abverkauft.

Seibert: Bundesregierung lehnt Strafzölle ab

Die Bundesregierung hat die US-Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte heftig kritisiert, will für eine weitere Bewertung aber erst die Detailaussagen von US-Präsident Donald Trump abwarten. "Die Bundesregierung lehnt solche Zölle ab", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Diese Zölle würden die internationalen Handelsströme unserer Stahl- und Aluminiumindustrie empfindlich treffen", betonte er.

Zypries fürchtet Verwerfungen im Welthandel

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat US-Präsident Donald Trump Unfairness vorgeworfen. "Wenn US-Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl flächendeckend verhängt werden, wird dies Verwerfungen im Welthandel auslösen", erklärte die Politikerin und ergänzte: "Jemand, der so viel von fairem Handel spricht, wie Präsident Trump, sollte nicht zu solch unfairen Mitteln greifen." Sollte Trump seinen Worten Taten folgen lassen, werde Europa "entsprechend antworten", erklärte Zypries.

Außenminister Gabriel warnt vor Handelskonflikt

Ein entschiedenes Vorgehen der EU gegen die Strafzölle hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) gefordert. Die Maßnahmen der USA gefährdeten tausende Arbeitsplätze in Europa, erklärte der SPD-Politiker. Trumps Ankündigung sehe er "mit größter Sorge". Denn anders als dies möglicherweise in anderen Staaten der Fall sei, betrieben deutsche und europäische Unternehmen der Stahl- und Aluminiumindustrie keinen unfairen Wettbewerb mit Dumpingpreisen.

DIW fordert "klares Zeichen" der EU

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) verlangt eine entschiedene Reaktion der Europäischen Union auf die Strafzölle. "US-Präsident Donald Trump geht mit seinen Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte auf Konfrontationskurs", erklärte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Die EU sollte schnell und hart darauf reagieren." Sie müsse nun umgehend für die US-Wirtschaft wichtige Produkte mit Strafzöllen belegen.

Trump: Handelskriege sind "gut und leicht zu gewinnen"

Im Streit um angekündigte Strafzölle auf Stahl und Aluminium hat US-Präsident Donald Trump nachgelegt. Handelskriege seien "gut und leicht zu gewinnen", schrieb er am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er reagierte damit auf scharfe Kritik aus aller Welt an seiner Ankündigung, Importe von Stahl und Aluminium in die USA mit hohen Strafzöllen zu belegen.

Deutscher Automarkt wächst auch im Februar kräftig

Der deutsche Automarkt hat nach dem rasanten Wachstum im Januar auch im vergangenen Monat deutlich zugelegt, allerdings hat die Dynamik etwas abgenommen. Die Neuzulassungen kletterten im Februar um 7 Prozent auf 261.700 Pkw, wie der Branchenverband VDA mitteilte. In den ersten beiden Monaten des Jahres erhöhten sich die Pkw-Neuzulassungen damit um 10 Prozent. Seit 1999 seien im Januar und Februar nicht so viele Autos verkauft worden.

Commerzbank: EZB schiebt Streichung Easing Bias auf

Die Commerzbank erwartet, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) vorerst an seiner Aussage festhalten wird, die Anleihekäufe notfalls zu erhöhen. "Er könnte auf die Aussage verzichten, notfalls seine Anleihenkäufe zu erhöhen. Angesichts von Aussagen einiger EZB-Ratsmitglieder sowie der bisherigen Inflationsentwicklung halten wir es aber für etwas wahrscheinlicher, dass der Rat seine Entscheidungen nochmals aufschiebt", schreibt Volkswirt Michael Schubert in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am 8. März.

Bofa Merrill Lynch: EZB streicht Easing Bias

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Bank of America Merrill Lynch in der nächsten Woche die Aussage aus dem geldpolitischen Statement streichen, dass die Anleihekäufe notfalls erhöht werden könnten. Voraussetzung ist nach Einschätzung der Analysten allerdings, dass es im Ergebnis der Wahlen in Italien und der SPD-Mitgliederentscheidung über eine große Koalition nicht zu starken Marktreaktionen kommt. Für diesen Fall erwarten sie eine Streichung des Easing Bias erst für April.

DZ: Änderung der EZB-Forward-Guidance nicht aufschieben

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte eine Änderung seiner Forward Guidance zu den Anleihekäufen nicht noch einmal aufschieben. "Da die Notenbank-Oberen im Sommer ohnehin über den Fortgang der Anleihekäufe entscheiden müssen, kann eine Modifizierung der Forward Guidance nicht immer weiter aufgeschoben werden", schreibt DZ-Bank-Analyst Christian Reicherter in einem Ausblick auf die Ratssitzung am 8. März.

Allianz: EZB entkoppelt APP von Inflationsentwicklung

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Anleihekaufprogramm APP nach Aussage der Allianz 2018 auslaufen lassen, was sie so schnell wie möglich signalisieren sollte. "Insofern rechnen wir für die März-Sitzung zunächst mit einer Anpassung der Forward Guidance, indem die Fortführung des Quantitative Easings nicht länger an die Inflationsentwicklung geknüpft wird", schreibt Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income Allianz GI, in einem Kommentar.

EZB: Banken müssen interne Kapitalplanungsprozesse verbessern

Die Banken des Euroraums müssen nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre internen Prozesse verbessern, mit denen sie fortlaufend die Angemessenheit von Kapital- und Liquiditätsausstattung prüfen. Die EZB hat die Grundprinzipien, die ihren diesbezüglichen Erwartungen an die Institute zugrunde liegen, jetzt in einem Papier zusammengefasst und zur Konsultation gestellt.

May wirbt für möglichst enges wirtschaftliches Verhältnis zur EU nach Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May wirbt für ein möglichst enges wirtschaftliches Verhältnis zur EU nach dem Brexit. Notwendig sei ein möglichst "breites und tiefgehendes Abkommen", heißt es in einer für Freitag geplanten und mit Spannung erwarteten Rede Mays, von der Auszüge im Vorfeld veröffentlicht wurden. Das Abkommen solle eine umfassendere Zusammenarbeit festschreiben als "jedes andere Freihandelsabkommen der Welt" und mehr Sektoren umfassen.

Merkel und Trump drängen Syrien und Russland zu Waffenstillstand

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump haben in einem Telefonat wegen des Syrien-Konfliktes Russland zur Umsetzung eines Waffenstillstandes gedrängt und sich außerdem besorgt über die Rüstungspolitik des russischen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt.

Angriffe auf französische Einrichtungen in Burkina Faso

Im westafrikanischen Burkina Faso sind die französische Botschaft und das französische Kulturinstitut von Bewaffneten angegriffen worden. Die Angriffe in der Hauptstadt Ouagadougou liefen noch, niemand solle nach draußen gehen, warnte die französische Botschaft im sozialen Netzwerk Facebook.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Erzeugerpreise Jan +0,4% gg Vm, +1,5% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Jan PROG: +0,4% gg Vm, +1,6% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Jan +0,5% gg Vm, +1,9% gg Vj

