Frankfurt - Die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses Chinas beginnt am Montag und erstreckt sich über zwei Wochen, so die Analysten der DekaBank. Der Volkskongress biete dabei lediglich den Rahmen, Entscheidungen öffentlich zu verkünden und förmlich zu beschließen, die zuvor in kleineren Gremien getroffen worden seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...