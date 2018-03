Mainz (ots) -



Sie haben ein sensationelles Eishockeyturnier gespielt und sind mit Olympia-Silber belohnt worden. Am Samstag, 3. März 2018, begrüßt ZDF-Moderator Sven Voss um 23.00 Uhr vier der Silber-Helden im "aktuellen sportstudio": Neben Erfolgstrainer Marco Sturm berichten Torwart Danny aus den Birken, Christian Ehrhoff, der die deutsche Fahne bei der Schlussfeier tragen durfte, sowie Yannic Seidenberg über ihren triumphalen Auftritt in Pyeongchang.



Außerdem in der Sendung: Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga-Spiele des 25. Spieltags, unter anderem mit dem Topspiel RB Leipzig - Borussia Dortmund.



