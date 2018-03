- Der chinesische Smart Einzelhandelsgigant veröffentlich 2017 einen Gewinn von RMB 4,21 Milliarden -



Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Das Fortune Global 500 Unternehmen Suning.com (002024.SZ, ehemals Suning Commerce) - Chinas größter Smart Online-to-Offline (O2O) Einzelhändler - hat für 2017 einen Omni-Channel-Umsatz von RMB 243,203 Milliarden (ca. $ 38,433 Milliarden1) veröffentlicht, eine Steigerung um fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie einen, den Aktionären des Unternehmens zuzurechnenden Nettogewinn von RMB 4,210 Milliarden (ca. $ 665,297 Millionen), eine Steigerung um 497,66 Prozent.



Die Zahlen stellen die beste Leistung des chinesischen Unternehmens seit Beginn des O2O-Geschäftsmodells im Jahr 2009 dar und spiegeln den Erfolg der intelligenten Einzelhandelsstrategie von Suning wider, die ein schnelles und kontinuierliches Wachstum der Umsatzgröße und der Nettogewinnmarge sowohl online als auch offline ermöglicht.



Gegenwärtig sehen sich die ausschließlich traditionellen und E-Commerce-Einzelhändler mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. steigende Kosten für den Online-Verkehr, begrenzte Warengruppen und Flächendeckung der physischen Geschäfte. Die Branche baut ein Vollzeit-, Multi-Szenario- und hocheffizientes Geschäftsmodell auf, um solche Lösungen anbieten zu können. Suning.com, die Einzelhandelstochter der Suning Holdings Group, die sich auf Verkehrsmanagement, Merchandising und Affiliate-Marketing, die Optimierung des Kundenerlebnisses und die Verbesserung der operativen Omni-Channel-Fähigkeiten konzentriert, hat die Vorteile genutzt und 2017 neue Möglichkeiten erschlossen.



Im Berichtszeitraum betrug das gesamte physische Online-Handelsvolumen des Unternehmens 126,696 Milliarden Yuan (einschließlich Steuern), ein Plus von 57,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und die Zahl der monatlich aktiven Suning.com APP-Nutzer stieg seit Jahresbeginn um 105,73 Prozent. Im Dezember 2017 erreichte die Zahl der von Suning.com APP online generierten Bestellungen über 89 Prozent des Gesamtvolumens.



Zum 31. Dezember 2017 besaß Suning insgesamt 3.867 physische Läden mit einer Gesamtfläche von 5,093 Millionen Quadratmetern. Erwähnenswert ist, dass sich die Geschäftsleistung der Suning-Filialen durch die Anwendung von Internettechnologie, datenorientiertem Management und strenger Qualitätskontrolle kontinuierlich verbessert. Die Verkaufserlöse stiegen in den chinesischen Filialen des Unternehmens um 4,17 Prozent, wobei die operative Effizienz der Direktvertriebsläden von Suning um 34,90 Prozent stieg.



Bis Ende 2018 plant Suning über die strategische Partnerschaft mit 300 namhaften Immobilienentwicklern im In- und Ausland, wie z. B. Wanda, Evergrande und Sunac, weitere 5.000 physische Läden in sein rasch wachsendes Portfolio aufzunehmen, die alle mit seiner Online-Präsenz verbunden sind und diversifizierte Verbrauchsszenarien abdecken, darunter Suning Cloud Stores, Direktvertriebsläden, Frischwarensupermärkte und Nachbarschaftsläden, Redbaby (Läden für Mutter- und Kinderbedarf), Suning Sports und Suning Cinemas. Es heißt, dass innerhalb von drei Jahren 15.000, an das Internet angeschlossene Läden eröffnet und bis 2020 insgesamt 20.000 in Betrieb sein werden.



Neben dem deutlichen Wachstum der Einzelhandelstochter setzten auch die Geschäftsbereiche "Logistik" und "Finanzdienstleistungen" von Suning ihren rasanten Wachstumskurs fort. Im Jahr 2017 stieg der Umsatz von Suning Logistics (ohne Tian Tian Express) um 135,76 Prozent. Das Unternehmen verfügt nun über eine Lagerfläche und zugehörige Einrichtungen von insgesamt 686 Millionen Quadratmetern sowie 20.871 Express-Outlets. Suning Financial Services (Zahlungsverkehr, Supply-Chain-Finanzierung usw.) verzeichnete einen Anstieg der Transaktionen um 129,71 Prozent. Im Jahr 2017 beabsichtigte Suning, externe strategische Investoren und Partner wie YF Capital und SZVC Capital für die Entwicklung verwandter Geschäftsbereiche anzuziehen, und beweist damit die Fähigkeit unabhängiger Expansion und Finanzierungsfähigkeit der Logistik- und Finanzdienstleistungen von Suning.



1 Mit einem Wechselkurs von 6,328 RMB pro 1 USD errechnet



Informationen zu Suning



Suning wurde 1990 gegründet und ist eines der führenden Handelsunternehmen in China, mit zwei börsennotierten Unternehmen in China und Japan. Im Jahr 2017 belegte die Suning Holding mit einem Jahresumsatz von 65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB) den zweiten Platz unter den 500 größten privaten Unternehmen in China. Mit der Mission "Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All" [Branchenübergreifend an der Spitze des Ökosystems durch die Schaffung von herausragender Lebensqualität für alle] hat Suning sein Kerngeschäft über acht vertikale Branchen gestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien & Unterhaltung, Sport, und Investment, von denen Suning.com 2017 in der Liste der Fortune Global 500 genannt wird.



Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.com



