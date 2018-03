Mit heftigen Rückschlägen beendet der Dax seine Zwischenerholung. Neue Verkaufssignale deuten auf weitere Kursverluste. Und nun drückt der drohende Handelskrieg mit den USA die Stimmung. Womit Anleger rechnen müssen.

Ein brisanter Regime-Wechsel vollzieht sich an den Aktienmärkten. Seit Mitte Februar steigt der Bund-Future. Im Gegenzug gehen die Zinsen am langen Ende zurück; bei den zehnjährigen Bundesanleihen von 0,75 Prozent auf 0,64 Prozent. In den USA bringen die zehnjährigen Treasuries nur noch 2,8 Prozent statt wie in der Spitze knapp drei Prozent. Normalerweise würde eine solche Konstellation die Aktienmärkte beflügeln.

An den Währungsmärkten das gleiche Bild. Der Euro, der von November bis Februar von 1,16 auf 1,25 Dollar geklettert ist, zieht sich seitdem wieder zurück. Normalerweise wäre das eine Entwarnung für den Aktienmarkt hierzulande.

Indessen, die Verluste an den Börsen sprechen eine andere Sprache. Die gewohnte Mechanik der Zinsen und Währungen funktioniert nicht mehr. Das ist typisch für einen Ausnahmezustand, einen Krisen-Modus, in dem die Aktienmärkte zunehmend von Ängsten bestimmt werden.

Die Dynamik zieht kräftig an. Die europäischen Angstbarometer VDax und VStoxx, von denen die erwarteten Kursschwankungen an den Börsen gemessen werden, haben sich in die Bandbreite 20 bis 25 Prozent hochgeschaukelt. Noch etwas weiter rauf ging es mit dem amerikanischen Vix-Index. Ein Wert von 20 Prozent meint hier: Die professionellen Marktteilnehmer (die mit Termingeschäften handeln), rechnen aufs Jahr gesehen damit, dass die Märkte um 20 Prozent steigen oder fallen.

Dieser mittlere Bereich, in den die Volatilität (die erwartete Schwankungsbreite) nun vorgedrungen ist, ist besonders gefährlich: Einerseits signalisiert er ein Ende des ruhigen Aufwärtstrends - da bewegt sich die Vola im Bereich 10 bis 15. Andererseits ist das Angstbarometer noch nicht in den Extrembereich von 40 bis 50 Prozent vorgedrungen, das es in Crash-Phasen an der Börse erreicht. Mit anderen Worten: Der Aktienmarkt ist derzeit zwar schwer angeschlagen, aber noch nicht durch einen Ausverkauf bereinigt.

Ein Handelskrieg wäre ein doppeltes Risiko für die Aktienmärkte

Für den Krisenmodus an den Märkten gibt es einen neuen fundamentalen Grund. Bisher dominierte die Angst vor der scharfen Zinswende. Dazu kamen vor allem in Europa Befürchtungen, ein zu starker Euro könnten den großen Unternehmen das internationale Geschäft erschweren. Ein kurzfristiger Unsicherheitsfaktor ist die Wahl in Italien. Zuletzt gab es, etwa durch die Abschwächung des Ifo-Index, Befürchtungen einer Konjunkturabkühlung in Deutschland. Dazu passen verhaltene Prognosen von immer mehr Unternehmen. Die Enttäuschungen beginnen bei SAP, reichen über Bayer und gehen sogar bis zu einem Dauerläufer wie Beiersdorf.

Neu hinzu kommt, ausgelöst durch Trumps Zoll-Vorstöße, die Angst vor einem weltweiten ...

