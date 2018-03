Frankfurt - Der Eurokurs ist am Freitag nach neuen Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt über 1,23 US-Dollar gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2320 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch zeitweise bei 1,2252 Dollar notiert.

Der US-Dollar gab auch zum Franken nach. Er verlor beinahe einen halben Rappen und kostet am Freitag-Mittag 0,9349 CHF. EUR/CHF wurde am Mittag bei 1,1518 CHF gehandelt, nach 1,1527 am Morgen.

Die Ankündigung Trumps, Zölle für Stahl- und Aluminiumimporte einführen zu wollen, hatte den Dollar bereits am Donnerstag zu allen grossen Währungen stark unter Druck gebracht. Am Freitag legte der US-Präsident nach ...

