Die Freude am Diesel ist den Deutschen vergangen: Im Februar war nur noch knapp jede dritte Zulassung ein Dieselauto.

Nur noch knapp jedes dritte neu zugelassene Auto in Deutschland war im Februar ein Diesel. Der Anteil sank verglichen mit dem Vorjahresmonat um knapp 11 Punkte auf 32,5 Prozent, wie das Kraftfahrtbundesamt am Freitag in Flensburg mitteilte. Keine Rolle spielte dabei ...

