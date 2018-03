Der Naturmedizin-Hersteller Bionorica erzielt neue Bionorica. Die Freigabe von medizinischem Cannabis sorgt für zusätzlichen Schub.

Die Erkältungssaison ist in vollem Gange - und die Naturarzneimittel des Pharmaunternehmens Bionorica sind gefragt. In der vergangenen Woche, in der die aktuelle Grippesaison in Deutschland ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, hat auch der Absatz der Erkältungsprodukte Sinupret und Bronchipret einen neuen Rekordwert von mehr als 700.000 verkauften Packungen pro Woche erreicht, schätzt Firmengründer Michael Popp. Das wäre ein sattes Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Und dabei war 2017 auch schon ein außerordentliches Erkältungsjahr mit einer starken Grippesaison zum Jahresanfang und einer Schnupfenwelle nach den Sommermonaten. Zwei wesentliche Treiber also, die dafür gesorgt haben, dass der Umsatz des Pharmaunternehmens aus Neumarkt in der Oberpfalz um 17,6 Prozent auf 297,6 Millionen Euro stieg.

Ein weiterer sehr positiver Effekt war für das inhabergeführte Unternehmen die Freigabe von Cannabis für den medizinischen Einsatz bei bestimmten Gruppen schwerkranker ...

