So ist folgendes Szenario durchaus denkbar: Beim Einzug passt die Labortiefkühltruhe nicht durch die Tür, die Böden, über die der tonnenschwere Reaktor samt Rührwerk und Kühlung transportiert werden muss, sind für diese Last nicht ausgelegt oder kurz nach Inbetriebnahme der Standzentrifuge fällt auf, dass ihre Vibrationen schwingungsempfindliche Geräte im Nachbarraum stören.

"In meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich bei der Geräte- und Ausrüstungsplanung diverser Labore einige Pannen dieser Art erlebt, was dann unnötig viel Zeit und Geld gekostet hat", erzählt Dr. Sven Brucker, Projektleiter Labor- und Geräteplanung beim Beratungs- und Planungsunternehmen der Carpus+Partner. "Laborgeräte und Gebäudestruktur sorgfältig aneinander anzupassen ist also mehr als sinnvoll! Denn Geräte und Raum bedingen einander - nur als Einheit funktionieren sie sicher, effizient und wirtschaftlich."

Bedarfsgerecht und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...